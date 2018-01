Ronaldo: ?Hoje não tem mais Garrincha? O atacante Ronaldo procurou defender, nesta terça-feira, o treinador Vanderlei Luxemburgo das críticas que está recebendo por não fazer o Real Madrid jogar mais pelas laterais do campo. Depois do treinamento na Cidade do Futebol de Las Rozas, o brasileiro concedeu uma entrevista coletiva e disse que no futebol de hoje não há mais Garrinchas. ?Essa história das laterais é outra bobagem. As laterais são ocupadas por jogadores, mas não existe ninguém como Garrincha, que sempre jogava lá. Há muito não se vêem jogadores fixos. É preciso se movimentar. Uma hora você está em um lugar e, depois, está em outro?, disse Ronaldo. O brasileiro não entende as críticas ao técnico, mesmo depois de três derrotas consecutivas - duas pelo Campeonato Espanhol (Celta e Espanyol) e uma pela Liga dos Campeões da Europa (Lyon). ?Não entendo as críticas a Luxemburgo. O sistema dele é o mais utilizado do futebol moderno e não há explicação. Estamos jogando assim desde que ele chegou, no ano passado, e perdemos dois jogos. Ele passou de ser alguém fantástico para ser ruim. Devemos aprender com as críticas?, afirmou o atacante. Caso o Real Madrid perca seu próximo jogo - contra o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, no estádio Santiago Bernabeu -, Ronaldo acredita que uma mudança de treinador não seria a melhor opção. ?Sobre este clube, conheço pouco porque estou aqui há três anos, mas seria um erro mudar de treinador. Temos um dos melhores e os jogadores confiam nele. Estamos jogando bem e, no último encontro, dominamos, mas não tivemos a sorte de marcar o gol?.