Ronaldo humilha Alavés com pedaladas Ronaldo escolheu o Alavés para ser sua vítima principal no Campeonato Espanhol. Em sua estréia pelo Real Madrid, no jogo do primeiro turno, fez dois gols na vitória por 5 a 2 ? o primeiro, menos de um minuto depois de entrar em campo. Neste sábado, no campo do adversário, marcou três na goleada por 5 a 1 que colocou o Real na liderança isolada com 48 pontos e assumiu a vice-artilharia da competição com 13 gols, cinco a menos que o atacante Roy Makaay, do La Coruña. O Fenômeno parece ter encontrado sua posição no ?Dream Team? ? partindo em diagonal da esquerda para o meio ? e seus companheiros parecem ter compreendido que a melhor forma de tirar proveito de seu futebol é explorando sua velocidade com lançamentos longos. No primeiro gol, aos 12 minutos, Ronaldo partiu pela esquerda, tirou o marcador da jogada com uma seqüência de ?pedaladas? e bateu cruzado. Ainda no primeiro tempo, Raúl fez 2 a 0 depois de uma falha grotesca do goleiro Dutruel. O grande gol da noite saiu 19 minutos da segunda etapa. Ronaldo partiu em velocidade, deu uma ?pedalada? que fez desabar o zagueiro Abelardo ? que foi seu companheiro no Barcelona ? e bateu na saída do goleiro. A equipe da casa diminuiu aos 31 minutos com um gol de cabeça do uruguaio Ivan Alonso. Mas um minuto depois o Fenômeno voltou a marcar. Entrou em velocidade pela esquerda e tocou cruzado, de pé direito. Raúl fechou a goleada aos 37 minutos. A Real Sociedad, que tem 47 pontos, jogará neste domingo contra o Valladolid, fora de casa. Outros resultados deste sábado: Athletic Bilbao 2 x 3 Recreativo Huelva e Espanyol 2 x 0 Mallorca.