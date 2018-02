Ronaldo iguala recorde com os 3 pênaltis Os três gols de Ronaldo na vitória sobre a Argentina por 3 a 1, na quarta-feira, renderam ao atacante mais do que a artilharia das Eliminatórias para a Copa da Alemanha de 2006 (6 gols). Segundo a Fifa, o camisa 9 da seleção brasileira é o terceiro jogador na história a converter três pênaltis em um mesmo jogo de eliminatórias. Antes dele, dois europeus alcançaram a marca: o suíço Kubilay Turkyilmaz, contra as Ilhas Feroe (5 a 1), em 2000, e o sueco Henrik Larsson na goleada sobre a Moldávia (6 a 0), em 2001, ambos durante as Eliminatórias de 2002. Até hoje, ninguém anotou três gols de pênalti em jogos de Copa do Mundo, de acordo com dados da Fifa. Mas este é outro fato que os argentinos farão questão de ignorar. O mais próximo que os rivais sul-americanos chegaram da marca foi na Copa América de 1999, na partida contra a Colômbia. Naquele 4 de julho, o atacante Martín Palermo cobrou os três pênaltis marcados a favor dos argentinos, pelo arbitro paraguaio Ubaldo Aquino. Palermo, agora defendendo as cores do Alavés, da Espanha, perdeu os três lances e ainda viu sua seleção ser derrotada por 3 a 0.