Ronaldo inaugura estátua nos EUA O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, viajou hoje para os Estados Unidos onde deverá inaugurar um centro esportivo da Nike, em Portland. O centro terá uma estátua do jogador em bronze de 2,75 metros. A festa será uma espécie de resposta da multinacional para as versões de que romperia seu contrato com o jogador em razão de sua longa inatividade. Ronaldo se recupera de uma lesão no joelho desde abril do ano passado. Enquanto isso, em Milão, o técnico da seleção brasileira diz estar torcendo pela recuperação de Ronaldo. ?Seria formidável se ele conseguisse recuperar ao menos 70% de sua forma?, disse o treinador, que está na Europa para uma série de encontros com técnicos e dirigentes de clubes europeus onde atuam jogadores brasileiros. Leão esteve hoje visitando o centro de treinamento do Milan, em Milanello. Amanhã vai à Internazionale.