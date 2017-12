Ronaldo indica Roberto Carlos para prêmio Roberto Carlos é o favorito de Ronaldo para a conquista da ?Bola de Ouro?, prêmio oferecido pela revista francesa France Football para o destaque do ano na Europa. O atacante brasileiro do Real Madrid diz que o lateral-esquerdo, seu amigo e companheiro de equipe, merece a distinção pela regularidade e eficiência na carreira. "Roberto não é apenas um superzagueiro, mas também garantia de espetáculo", garantiu Ronaldo, em entrevista publicada nesta terça-feira pela revista francesa. "O mais impressionante é que está sempre no mesmo ritmo. Parece cada dia mais jovem", elogiou. "Se dependesse só de mim, ele seria o ganhador." Mesmo com o lobby pelo compatriota, Ronaldo não esqueceu de outras estrelas do Real Madrid. Em sua avaliação, Zidane, Raúl, Figo e Beckham também poderiam ficar com o troféu, que os europeus consideram mais importante do que a chuteira de ouro que a Fifa dá ao melhor do mundo. O quarteto está na lista de 50 pré-selecionados da France Football. Ronaldo não esqueceu de si próprio. Ele venceu a eleição - feita por jornalistas de toda a Europa - em 1997 e no ano passado e sonha com o tri. "Para mim, seria um sonho, mas tem muita gente boa na corrida", afirmou, para depois emendar. "Como no momento não há um grande destaque, acho que o vencedor terá pequena margem de vantagem." A ?Bola de Ouro? foi oferecida, pela primeira vez em 1956 e ficou com Stanley Mathews, ídolo inglês que na época atuava pelo Blackpool. Até 1995, só participavam jogadores europeus. A partir daquele ano, foi aberta para os estrangeiros que jogam no continente.