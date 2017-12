Ronaldo inicia fisioterapia na Ponte O veterano goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, iniciou nesta terça-feira o período de recuperação da cirurgia que sofreu, sábado, para a reparação de seu tendão de aquiles do pé direito. A cirurgia foi realizada por Joaquim Grava, médico do Corinthians, na capital, reparando 90% de uma lesão que deve tirar o goleiro de jogo por quatro meses. Mas a Ponte deve buscar uma solução caseira para solucionar este desfalque no Campeonato Brasileiro, a partir do dia 11 de agosto. A diretoria já reintegrou Alexandre Fávaro, que disputou o Campeonato Paulista da Série A1 pelo América, de São José do Rio Preto. Por outro lado, o lateral Daniel, ex-Palmeiras, já está treinando com o elenco. O clube pode confirmar outros reforços nos próximos dias, entre eles o lateral direito Luciano Baiano, do Guarani, e o meia Hernani, do Atlético Mineiro. A comissão técnica também planeja buscar um centroavante que supra a ausência de Washington, vendido para o Fenerbahce, da Turquia, por US$8 milhões. Fabrício Carvalho, do União Barbarense, está descartado.