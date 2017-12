Ronaldo inicia mais uma briga contra a balança Às vésperas da Copa do Mundo, Ronaldo enfrentará o mais incômodo adversário dos últimos anos: a balança. A comissão técnica revelou, nesta quinta-feira, que o atacante está acima do peso e precisará emagrecer até a estréia da seleção no Mundial, em 13 de junho, contra a Croácia, em Berlim. Os quilos a mais têm prejudicado Ronaldo há alguns anos, principalmente após a conquista da Copa na Ásia, em 2002. Sua dificuldade para se manter magro foi recentemente motivo de constantes críticas da imprensa espanhola, de torcedores do Real Madrid, seu clube atual, e de personalidades do futebol. O francês Michel Platini, por exemplo, afirmou, em março, que Ronaldo tem ?muita idade e muito peso?. Um exagero: Ronaldo fará 30 anos em setembro. Moracy Sant?Anna, preparador físico da seleção, ficou um pouco constrangido, mas, depois de perguntado, admitiu que o Fenômeno realmente não apresenta o peso ideal. ?É normal para quem está sem jogar, temos outros jogadores também acima (do peso) e outros abaixo?, afirmou Moracy. ?Ele pode até ficar no mesmo peso se reduzir o percentual de gordura.?