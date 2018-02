Ronaldo inicia recuperação e não comenta sobre o Fenerbahce

O atacante Ronaldo, do Milan, desembarcou ontem (quarta-feira) no Rio a fim de passar as festas de fim de ano com a família e melhorar a condição física. Segundo sua assessoria, ele já começou a fazer sessões com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti para se recuperar de contratura na panturrilha esquerda. Ele também vai ser consultado pelo médico do Flamengo e da seleção brasileira, José Luiz Runco. Ronaldo só se reapresentará ao Milan no dia 13 de janeiro. O ano de 2007 teve saldo negativo para o artilheiro, que não disputa uma partida oficial desde o dia 25 de novembro. Na ocasião, o time de Kaká e companhia mediu forças com o Cagliari pelo Campeonato Italiano. O craque espera se livrar das contusões e brilhar em 2008. Já sobre a possibilidade de uma transferência para o Fenerbahce, da Turquia, a assessoria do atleta não se pronunciou. O técnico do clube turco é Zico, que teria pedido a contratação do jogador.