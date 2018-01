Ronaldo inicia tratamento no Rio O atacante Ronaldo, da Internazionale de Milão, chegou neste domingo às 23h40 ao Rio e hoje pela manhã, durante duas horas, já realizou o primeiro treinamento na clínica particular do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, na Barra da Tijuca, zona oeste. O jogador está ainda está com o rosto inchado, por causa da cirurgia realizada para a extração de um dente siso. A previsão é a de que à tarde ele realize outra sessão de exercícios fisioterápicos. Na quarta ou quinta-feira, Ronaldo começa a treinar com bola. Ele ainda não tem data para deixar o Rio, mas permanecerá na cidade por, no mínimo, dez dias. O objetivo da sua vinda é o de se tratar de uma contusão muscular na coxa esquerda sofrida no dia 23 de dezembro, no jogo contra o Piacenza, pelo Campeonato Italiano, com o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. Enquanto Runco estiver viajando com a equipe brasileira na Arábia Saudita para o amistoso do dia 6, o médico Serafim Borges será o responsável pelo acompanhamento do craque.