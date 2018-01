Ronaldo intensifica tratamento no Rio O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, deu início nesta segunda-feira a uma nova etapa no tratamento a que se submete para recuperar-se de contratura muscular na coxa esquerda. Ele fez circuitos intercalados na areia, à tarde, sob a supervisão do professor Francisco Javier, da equipe do preparador físico da seleção, Paulo Paixão. O trabalho consiste em mudanças de direção e de velocidade em piques curtos, a fim de testar a coordenação do atleta e reforçar sua musculatura. Pela manhã, Ronaldo esteve na clínica do médico Nilton Petrone, na Barra da Tijuca, para dar seqüência às sessões de fisioterapia iniciadas no início de fevereiro. Nesta quarta-feira, o atacante espera a presença do preparador físico da Inter, Cláudio Galdino, que ficará alguns dias no Rio para acompanhar seu tratamento.