Ronaldo já faz parte de dicionário Ronaldo virou mesmo celebridade mundial. O jogador brasileiro é um dos 500 nomes incluídos na edição mais recente do "Chambers Biographical Dictionary", um dos livros de referência sobre personalidades mais importantes do mundo. Sucesso e reconhecimento são os critérios para fazer parte do livro, publicado pela primeira vez em 1897, que tem uma nova edição a cada cinco anos. O brasileiro faz parte da nova leva de celebridades ao lado de Osama Bin Laden, Stella McCartney, George Clooney, Russell Crowe, Nicole Kidman, George W. Bush, George Michael e David Beckham, entre outras. Cada uma das 17,5 mil personalidades da lista tem um verbete de cerca de 150 palavras. Algumas ganham uma biografia um pouco mais extensa. Do mundo do esporte também estão no dicionário as tenistas Venus e Serena Williams.