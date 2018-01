Ronaldo já tem mais de 300 convidados A noiva Daniella Cicarelli está arrancando os cabelos. A cada dia que passa Ronaldo inclui mais alguns nomes na lista dos convidados para a sua festa de união matrimonial desta segunda-feira à noite, no Castelo de Chantilly, na França. As duas salas reservadas para o banquete, a Galeria das Pinturas e dos Cervos, não têm capacidade para receber mais de 300 pessoas, mas o número de convidados já é superior. Daniella vinha sendo a responsável pela triagem dos convidados, o que deixou muitos amigos de Ronaldo irritados porque foram cortados da lista, mas alguns voltaram a fazer parte por insistência do noivo. Na véspera da festa, muitos brasileiros vindos a Paris com a esperança de participar do evento disputavam e pressionavam parentes e amigos dos noivos para obter um convite. Hoje, alguns convidados brasileiros reuniram-se no apartamento parisiense do publicitário Nizan Guanaes, entre eles o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e o embaixador brasileiro em Paris, Sérgio Amaral. Casamento "merengue" - Só agora, entretanto, a imprensa francesa passou a tomar conhecimento do assunto. Até hoje, poucas notas haviam sido publicadas pelos jornais, muito mais interessados pelo inesperado anúncio do casamento do príncipe Charles, da Inglaterra, com sua amante há 35 anos, Camila Parker, fato que ocupa maior espaço nas suas páginas mais mundanas. Quanto à festa de Ronaldo e Daniella , o "Journal de Dimanche" afirmou que se trata de "un mariage merengue" , um jogo de palavras com duplo sentido, isto é, não apenas pelo casamento se realizar na terra do creme Chantilly, mas também porque a expressão com i, "meringue" (suspiro), corresponde na França a um "casamento brega", envolvendo um grande número de personalidades emergentes. Na verdade, não se trata de um casamento, mas sim de uma super festa comemorando a união dos dois e aumentando a popularidade de ambos, como já foi o caso no passado do casamento de seu companheiro do Real Madri, David Beckhan, com a ex-spice girl, Vitória, o que até hoje tem rendido fortes dividendos ao casal britânico. O jornal chama atenção para o fato de a união não ser ainda legal, mas consta que isso pouco importa, desde que eles se amem. Como o divórcio de Ronaldo com Milene Domingues não foi ainda oficialmente homologado, tanto a Prefeitura de Madri, onde mora, como a de Chantilly, onde vai ocorrer a festa, afirmam que a união civil e legal deverá ficar para mais tarde. Os serviços municipais de Chantilly estão reafirmando, para evitar dúvidas, que "o código civil impõe um prazo de três meses" , mas nenhum documento relativo ao casamento dos dois deu entrada na Prefeitura. Por isso, os proclamas não foram publicados". Também o Consulado do Brasil em Paris não registra nenhum pedido nesse sentido. Antes de o casal ter optado pela festa em Chantilly, Ronaldo e Daniella visitaram como turistas outros castelos famosos que alugam suas salas para festas, entre eles Vaulx-le-Vicomte e mesmo Versalhes, mas foi Chantilly o preferido, mesmo porque se encontra a poucos quilômetros do aeroporto de Roissy- Charles De Gaulle, podendo facilitar a chegada dos convidados que virão do exterior. O diretor comercial do castelo, Fréderic Nancel, foi quem acompanhou o casal na sua inspeção às salas alugadas para o banquete. Ele explicou que existe uma relação entre o castelo do Duque de Aumale e o Brasil, pois o último filho de Louis Phillipe, antigo proprietário do castelo, tem descendência no Brasil. A relação é direta entre o antigo Conde de Paris, Henri D` Orleans, falecido no ano passado, e sua esposa, a Condessa de Paris. O responsável comercial pelo castelo explica que haverá um jantar, um coquetel de gala, mas exclui toda possibilidade de a festa se transformar num "carnaval carioca" , tendo acrescentado: " O castelo de Chantilly não é um salão de festas".