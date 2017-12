Ronaldo: joelho não me preocupa mais O ?Fenômeno? está mais confiante. Ronaldo jogou nesta quarta-feira 75 minutos da partida em que a Inter derrotou o Verona por 3 a 0, em Milão, pelo Campeonato Italiano. O craque brasileiro teve seu melhor desempenho desde que retomou regularmente a carreira e saiu como destaque do jogo, não só pelos dois gols que marcou (o outro foi de Vieri), mas pelas arrancadas, divididas e fôlego razoável. "O frio me deixou com torcicolo", brincou Ronaldo, após a partida em que sua equipe recuperou a liderança do torneio, com 31 pontos (o Chievo, com 29, não jogou com a Lazio por causa do mau tempo). Nos outros jogos da rodada, Roma 0 x Brescia 0, Fiorentina 1 x Juventus 1, Bologna 0 x Udinese 1, Lecce 2 x Perugia 3, Torino 1 x Parma 0, Venezia 2 x Piacenza 3. Nesta entrevista à Agência Estado, por meio de seu assessor Rodrigo Paiva, o atacante revela estar pronto para a Copa do Mundo de 2002 e para as duas subseqüentes. E garante: o joelho, operado duas vezes, não preocupa mais. Agência Estado - Os gols que você marcou definitivamente enterraram o drama do joelho? Ronaldo - As pessoas no Brasil não acreditam, mas deixei de me preocupar com o joelho desde a pré-temporada. Entro em campo sem pensar nesse problema. Vibro com os meus gols, mas o mais importante para mim, ultimamente, foi ter jogado 90 minutos na partida com o Chievo, no sábado passado. AE - O campo pesado deixa você ficar com receio de contusão? Ronaldo - Peguei um torcicolo por causa do frio. O campo de fato fica mais duro, mas compenso com bom aquecimento. O risco de contusão muscular, por causa do frio, é para qualquer atleta. AE - Você acha que os zagueiros adversários estão mais cautelosos nas divididas, por respeito? Ronaldo - Respeito?! Está brincando! Aqui é jogo duro, cada um por si. Na partida com a Fiorentina, semanas atrás, saí com a canela toda machucada. Ninguém está alisando. AE - O ?Fenômeno? está de volta ou ainda falta muito? Ronaldo - Me sinto bem. Só preciso de mais jogos e de um trabalho melhor de velocidade. Mas tive algo que poucos jogadores conseguem: faz um ano que me dedico à preparação física. Isso é importante. AE - Então, já está pronto para o Mundial de 2002? Ronaldo - Se Deus quiser, espero jogar esse e mais outros dois Mundiais. E prefiro ser campeão e não protagonista.