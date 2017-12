Ronaldo joga 13 minutos e se contunde O calvário de Ronaldo parece não ter mais fim. Neste domingo, quando voltava a jogar no Campeonato Italiano depois de dois anos afastado, o atacante brasileiro se contundiu novamente. Escalado como titular na partida da Inter contra o Lecce, em Milão, o "Fenômeno" ficou em campo apenas 13 minutos e foi substituído, por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Em seu retorno ao futebol depois de duas cirurgias seguidas no joelho direito, Ronaldo ainda não conseguiu disputar uma partida inteira. Em setembro, quando fazia a sua segunda partida oficial nesta volta ao futebol, ele sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Depois foi a vez de um problema nos dentes afastá-lo alguns dias dos treinos. Agora, como titular da Inter, e de novo no Campeonato Italiano, o "Fenômeno" sentiu outra lesão.