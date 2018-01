Ronaldo joga 30 minutos e vai bem Ronaldo completa 25 anos sábado e já ganhou um presente antecipado: voltou a disputar uma partida oficial pela Internazionale. Depois de quase um ano e meio inativo jogou 30 minutos contra o Brasov, da Romênia, pela Copa da Uefa. Amanhã, pode ganhar mais um presente, a convocação para a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari. O técnico vai anunciar o grupo de jogadores que irá enfrentar o Chile, dia 7, em Curitiba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico da Inter, o argentino Hector Cúper, cumpriu sua promessa. Escalou Ronaldo na reserva e colocou-o em campo durante a partida contra o Brasov. O atacante substituiu seu compatriota Adriano a partir dos 17 minutos do segundo tempo. "Lembre-se que você é um astro", disse o treinador no momento da alteração. No primeiro tempo, o time italiano já havia marcado os gols que garantiram a vitória da equipe por 3 a 0, através de Dalmat, Kallon e Di Biaggio. Ronaldo foi bastante aplaudido pela torcida. Ele teve duas chances para marcar um gol, aos 24 e aos 38 minutos, mas o goleiro Ibrahim Dossey defendeu o chute do brasileiro nas duas ocasiões. Após o apito final, visivelmente cansado, o jogador comemorou o retorno. "A verdade é que foi um enorme esforço para mim, mas estou contente, primeiro pelo triunfo da Inter, e segundo porque finalmente pude jogar uma partida de verdade", disse o jogador, em entrevista a uma rede italiana de TV. Ronaldo lembrou que o ritmo de um jogo amistoso (o jogador participou de três antes da partida contra o Brasov) é diferente do de uma partida oficial.