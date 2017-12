Ronaldo joga amistoso e faz dois gols Dois gols, quatro passes decisivos, muitos dribles e boa movimentação em 60 minutos em que ficou em campo. Esse o balanço da participação de Ronaldo no amistoso da tarde desta sexta-feira entre a Internazionale o Sant´Angelo, time semi-amador que disputa a Quarta Divisão da Itália. O encontro foi na Pinetina, centro de treinamento do clube milanês, e terminou com resultado de 9 a 5 para os anfitriões. O centro das atenções de jogadores, dirigentes e 100 torcedores que tiveram acesso à pequena arquibancada no CT de Appiano Gentile era o "Fenômeno". O atacante brasileiro participou de todo o primeiro tempo e de mais 15 minutos da fase final do teste. Quando saiu, mais por precaução do que por cansaço, se mostrou tranqüilo e aliviado. "É preciso levar em conta que se tratava quase de um treino", recordou. "Mas os gols dão satisfação", reconheceu. "Tratei de fazer as coisas naturalmente, sem forçar." Ronaldo mostrou classe ao fazer a jogada do primeiro gol, marcado por Recoba, em outros passes decisivos, mas principalmente nos gols de sua autoria - o terceiro (chute forte, de direita, de média distância) e o sexto da série (toque de leve, na saída do goleiro). Não reclamou de dificuldades de movimentação nem de dores no joelho direito. Tampouco se queixou de cansaço. Apenas certa ansiedade por jogar "partidas de verdade" e não apenas testes de preparação. "Foi bom para saber como anda minha recuperação", ponderou. "Quero jogos pra valer, mas estas partidas servem para compensar a espera da volta." O técnico Marco Tardelli também elogiou a desenvoltura do atacante e prevê sua utilização no segundo semestre. "Ele voltou e está de parabéns", avaliou o treinador, que deve ser substituído ao final da temporada italiana. "Vimos Ronaldo fazer jogadas que o levaram a ser o melhor do mundo", animou-se Giacinto Facchetti, antigo zagueiro da Inter e hoje um dos diretores de futebol.