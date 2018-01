Ronaldo joga em Barcelona após 5 anos Cinco anos e meio depois de ter ido embora rumo a Milão para jogar pela Inter, Ronaldinho voltará neste domingo a disputar uma partida oficial em Barcelona. Ele vestirá a camisa 11 do Real Madrid no jogo contra o Espanyol no Estádio Olímpico de Montjuic, que a TV Bandeirantes mostrará ao vivo às 16h. O Fenômeno deveria ter jogado o dérbi contra o Barcelona dia 23 de novembro no Camp Nou, mas foi vetado na manhã da partida porque estava muito gripado e com febre. A sua ausência deixou a direção do Real Madrid muito irritada com a CBF, porque o craque pegou a gripe em Seul, onde defendeu a Seleção Brasileira no amistoso contra a Coréia do Sul dia 20. CAMBIASSO - Quando chegou ao Barcelona, em 96, Ronaldinho fez sua estréia oficial justamente no Estádio Olímpico. Ele fez dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Atlético de Madrid na final da Supercopa da Espanha. No jogo deste domingo, o Real precisa vencer por dois motivos: não correr o risco de deixar a Real Sociedad aumentar a vantagem de cinco pontos que leva na liderança do campeonato; reabilitar-se da humilhante derrota por 4 a 0 sofrida quarta-feira diante do Mallorca, que eliminou o time da Copa do Rei e provocou uma avalanche de críticas ao técnico Vicente del Bosque por ter escalado apenas Helguera, Zidane e Raúl de titulares. O desfalque será o volante francês Makelele. Ele torceu o tornozelo esquerdo num choque com Flávio Conceição durante o treino de ontem. Em seu lugar jogará o argentino Esteban Cambiasso. O Espanyol está no bloco dos times que brigam para escapar do rebaixamento ?é o 18º colocado, com 20 pontos ?, mas melhorou muito desde que passou a ser dirigido por Javier Clemente, ex-técnico da seleção espanhola. Na rodada passada, o time ganhou por 3 a 1 do La Coruña. BILBAO - Única equipe invicta do campeonato, a Real Sociedad fará neste domingo o dérbi basco contra o Athletic, em Bilbao. O técnico Raynald Denoeuix está confiante, porque poderá contar com todos os titulares. Karpin, Xabi Alonso e De Pedro, que estavam ameaçados de não jogar, foram confirmados pelo treinador. O Athletic está muito longe de seu rival ? é o 16º colocado, apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento ?, mas o clássico sempre motiva muito os jogadores e torcedores. Além disso, a chance de atrapalhar a caminhada da Real Sociedad também é um incentivo para o time. O atacante Urzaiz ficou três dias sem treinar por causa de dores musculares na coxa esquerda, mas vai para o sacrifício e começará jogando. No Estádio Mestalla, Valencia e Mallorca farão um encontro de dois times que estão muito motivados. Os donos da casa vêm de duas vitórias seguidas ? 4 a 2 sobre o Barcelona, no Camp Nou, e 2 a 0 sobre o Sevilla, em casa ? e o Mallorca goleou o Real Madrid por 4 a 0 pela Copa do Rei no meio da semana, avançando para as semifinais da competição. O lateral-esquerdo brasileiro Fábio Aurélio está escalado no Valencia. O Mallorca não terá o artilheiro uruguaio Pandiani, suspenso. Outros jogos deste domingo: Celta e Sevilla; Betis e La Coruña; Osasuna e Villarreal; Valladolid e Racing; Alavés e Rayo Vallecano; Málaga e Recreativo.