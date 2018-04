Ronaldo leva a namorada ao treino O primeiro treino da seleção na Granja Comary, para o jogo de domingo com a Bolívia, foi marcado por uma visita ilustre à concentração da Confederação Brasileira de Futebol. A modelo Daniella Cicarelli, a namorada de Ronaldo, recebeu toda deferência possível da comissão técnica e dos jogadores. Primeiro, ocupou parte reservada do gramado para assistir ao treinamento. Depois, recebeu um agasalho da CBF para se proteger da rápida mudança de temperatura na região serrana, ao cair da tarde. Ela estava acompanhada da mãe de Ronaldo, dona Sônia, e de um amigo da família. A todo instante, o atacante, do centro do gramado, procurava cruzar seu olhar com o de Daniela Cicarelli. O ritmo lento do treino permitia isso. O técnico Carlos Alberto Parreira comandou um trabalho técnico, em que os atletas partiam para o ataque em duplas, desde o meio-de-campo. Após o chute a gol, voltavam para a faixa restrita do campo e entravam na fila, à espera de uma nova arrancada. Eram nesses momentos que Ronaldo olhava para trás a fim de fitar a namorada. Por duas vezes, ele chutou bolas para perto de Daniela, mas não conseguiu chamar a atenção da modelo. No final do treino, até Parreira se apresentou à moça. E o técnico deixou seu recado. "Muito obrigado pelo que você tem feito ao Ronaldo e à seleção. Ele está elegante, fininho, controlado", afirmou Parreira. Ela entendeu a brincadeira e também fez cobranças. "Você aperta daí que eu aperto daqui." Na saída do treino, Daniela Cicarelli ficou incomodada com o assédio da imprensa. Disse que nunca havia presenciado, dentro de campo, uma atividade do namorado. "Na verdade, estou entrando para a seleção", comentou, apontando para o agasalho da CBF, colado em seu corpo. "Já estou com o uniforme." Em seguida, a modelo caminhou até seu jipe Ranger Rove, de cor preta, que também ocupava lugar privilegiado na Granja. Ela desconversou sobre data de casamento com Ronaldo. E não quis revelar o ?segredo? do gesto que o atacante vem fazendo nas comemorações dos seus gols. Ele leva a mão esquerda à testa e mostra uma tatuagem em que aparece a letra R, um coração e a letra D. Pouco depois, Ronaldo, em entrevista coletiva, admitiu que o movimento do pulso era uma homenagem para Daniela, mas que não podia ser revelada. O jogador do Real Madrid teve reação idêntica à da namorada quando perguntado sobre o casamento. "Vamos com calma. Vai sair, vou avisar quando tiver a data, vou anunciar. Calma!" Ronaldo se disse feliz com a presença da namorada e de sua mãe no treino e prometeu lhes dar um presente, domingo, no Morumbi. Ao saber do comentário de Parreira, feito minutos antes, rebateu o treinador: "Eu sempre fui controlado."