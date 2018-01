Ronaldo Luís, o "Anjo da Guarda" do Morumbi Um jogador não sai da memória do torcedor do São Paulo na conquista do primeiro título mundial. Cinco operações no joelho esquerdo lhe custaram preciosos dois anos da carreira. O tempo parado impediu o sucesso e despertou a desconfiança dos que o contratavam. Mas o lateral Ronaldo Luís será sempre um ?Anjo da Guarda?. Leia mais no Jornal da Tarde