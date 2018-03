Ronaldo marca 2 e dá liderança ao Real Ronaldo devolveu o Real Madrid à liderança provisória do Campeonato Espanhol, a três rodada do final. Marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, contra o Valencia. A Real Sociedad, com 69 pontos, pode recuperar o primeiro lugar no domingo, se vencer o Málaga no campo adversário. O time de Madri chegou aos 71 pontos. E o La Coruña, outro candidato ao título, se distanciou ainda mais dos líderes ao ser derrotado pelo Celta por 3 a 0, estacionando nos 66 pontos. Ronaldo começou a resolver os problemas do Real aos 25 minutos do primeiro tempo. Aproveitou um cruzamento de Figo e, fato raro na sua carreira, marcou de cabeça. O brasileiro Fábio Aurélio empatou, aos 32. Depois do gol, o Valencia pressionou criando boas chances para virar o jogo. No segundo tempo, Ronaldo salvou seu time mais uma vez. Lançado por Figo, arrancou em direção à grande área e, ao seu estilo, driblou Cañizares e mandou a bola para a rede, aos 19 minutos ? foi o seu 18º gol no Campeonato Espanhol. Vicente Del Bosque, técnico do Real Madrid, elogiou a atuação de Ronaldo e advertiu: ?Foram três pontos importantes para nós, mas sabemos que temos três partidas muito duras pela frente?, disse o treinador. Próximos adversários do Real: Celta, em casa; Atlético Madrid no campo do adversário; e Athletic Bilbao, no Santiago Bernabeu. Outros resultados deste sábado: Athletic Bilbao 2 x 1 Racing 1, Atletico Madrid 3 x 2 Villarreal e Rayo Vallecano 0 x 0 Osasuna.