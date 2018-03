Ronaldo marca 2 e Real goleia o Sevilla O Real Madrid mostrou neste domingo, mais uma vez, que, com Ronaldo, é um time bem mais poderoso: o brasileiro fez dois gols, e os ?galácticos? golearam o Sevilla por 5 a 1 e mantiveram a liderança do Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem sobre o Valencia, que também deu prova de força, ao vencer o Racing em Santander, por 3 a 0. Ronaldo, que agora voltou a liderar a "Chuteira de Ouro", troféu dado ao artilheiro europeu da temporada, com 24 gols, (ao lado de outro brasileiro, Aílton, do Werder Bremen) não esteve afiado só com os pés neste domingo. Ele também deu entrevista ao jornal "El País" na qual comentou o ranking dos melhores jogadores do mundo feito por Romário, no qual o argentino Maradona aparece como o melhor de todos os tempos, seguido pelo próprio Romário, com Pelé em terceiro e Ronaldo em quarto. "É muita presunção", disse Ronaldo. "Tomara que esteja entre os melhores do mundo, mas espero que os que entendem digam isso. Sei quem sou e o que posso fazer, mas jamais me compararia a Pelé ou Maradona". "Eu não me atreveria a fazer uma lista dessas. Mas não me sinto pior do que eles. Me sinto como eu mesmo. Me acho capaz de jogar em qualquer posição, mas não me vejo de zagueiro ou meia. Em teoria, sei como se joga em cada posição, mas estou melhor onde estou. É mais divertido", concluiu Ronaldo. Recorde - Em campo, ele marcou duas vezes. Solari, Zidane e Salgado fizeram os outros gols do Real e Júlio Baptista fez o do Sevilla, de pênalti. Nesse jogo, Roberto Carlos igualou a marca do legendário Alfredo Di Stefano, vestindo a camisa do Real por 396 vezes, um recorde para jogadores estrangeiros no time.