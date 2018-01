Ronaldo marca 2 e Real vence amistoso Depois de humilhante derrota por 3 a 0 para o Verdy Tokyo na segunda-feira, o Real Madrid mostrou sua força diante de outro adversário japonês. E foi graças a Ronaldo, que marcou 2 gols na vitória sobre o Jubilo Iwata, por 3 a 1, em amistoso nesta quarta, em Tóquio. No amistoso desta quarta-feira, para um público de 34 mil pessoas no Ajinamoto Stadium, em Tóquio, o atacante Raúl abriu o placar para o Real, logo aos 3 minutos. Mas o Jubilo Iwata emaptou ainda no primeiro tempo, com Naruoka aos 24. Aí, começou o show particular de Ronaldo. Aos 28 minutos, ele cobrou pênalti e colocou o Real novamente na frente. Depois, já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, o atacante brasileiro definiu a vitória do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. A delegação do Real Madrid segue agora para a Tailândia, a última parada da sua turnê de pré-temporada, que começou nos Estados Unidos e também passou pela China e Japão. O clube espanhol faturou cerca de US$ 25 milhões com os 6 amistosos que fez pelo mundo.