Ronaldo marca 2 e Real vence Espanyol Graças a dois gols de Ronaldo, o Real Madrid venceu um jogo muito disputado, em seu campo, contra o Espanyol, por 2 a 1. Os gols aconteceram aos 8 e aos 37 do 2º tempo. O primeiro, depois de um passe de Raúl, o segundo, de cabeça, depois de cruzamento de Beckham. O Espanyol diminuiu com Alex, aos 48 do segundo. Outro brasileiro de destaque foi Ricardo Oliveira, que, com seu gol solitário, definiu a vitória do Valencia sobre o Barcelona no Camp Nou por 1 a 0 e que valeu ao time a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, não brilhou e levou cartão amarelo. Mais um gol brasileiro decisivo: o de Marcos Assunção pelo Betis, no empate, 1 a 1, com o Athletic Bilbao. Outros resultados:Villarreal 1 x 1 Zaragoza; Deportivo La Coruña 5 x 1 Atletico Madrid;Valladolid 0 x 4 Racing Santander; Real Sociedad 1 x 1 Sevilla; Mallorca 1 x 1 Osasuna; Murcia 1 x 0 Albacete e Malaga 2 x 1 Celta.