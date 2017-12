Ronaldo marca 2 em amistoso da Inter O atacante Ronaldo marcou dois gols na vitória da Internazionale por 4 a 2 sobre a equipe francesa do Bastia, em amistoso realizado nesta sexta-feira em Busto Arsizio, próximo a Varese, na Itália. O brasileiro - que há 16 meses se recupera da segunda cirurgia no joelho direito - entrou somente no segundo tempo da partida no lugar de Adriano (ex-Flamengo) e marcou um gol aos 20 e outro aos 33 minutos. No primeiro, Ronaldo acertou um chute rasteiro, após ótimo passe do holandês Clarence Seedorf. No segundo, arrematou para o gol depois de invadir a área, numa jogada que valeu aplausos até do presidente da Inter, Massimo Moratti. A comissão técnica da Inter ficou otimista com a desenvoltura do atacante, que não se sentiu intimidado diante da forte defesa do time adversário, que hoje ocupa a sétima colocação no campeonato francês. Este foi o segundo amistoso de Ronaldo em menos de duas semanas. No dia 19 de agosto ele jogou por 34 minutos na partida contra o Enyimba, da Nigéria. A Inter venceu por 7 a 0 e Ronaldo também marcou. A expectativa é a de que Ronaldo possa jogar alguns minutos na partida do dia 9 de setembro, contra o Parma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano, na partida que deverá marcar seu retorno a um jogo oficial depois de mais de um ano.