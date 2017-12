Ronaldo marca 2 na vitória do Real Mesmo na casa do adversário, em Barcelona, o Real Madrid conseguiu uma boa vitória sobre o Espanyol, por 4 a 2, neste sábado. Ronaldo marcou dois e Roberto Carlos fez outro para o time de Madri, que contou também com o gol de Raúl - Tamudo e Lopo descontaram. No outro jogo já disputado neste sábado, no Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña ficaram no 0 a 0.