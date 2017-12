Ronaldo marca 2 na vitória do Real Madrid Ronaldo foi o destaque na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 ao marcar dois gols e dar o passe para a finalização de Figo. O resultado deste sábado colocou o time madrileno na liderança do Campeonato Espanhol, com 23 pontos, um a mais que o La Coruña, que hoje ficou no empate sem gols diante do Real Murcia. O Celta de Vigo perdeu em casa para o Racing Santander por 1 a 0.