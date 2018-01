Ronaldo marca 3 e classifica o Real Italianos e espanhóis comandam a Liga dos Campeões da Europa de 2002-03. O Milan bateu o Ajax por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio San Siro, e se juntou a suas grandes rivais Juventus e Internazionale, que garantiram na terça-feira classificação para as semifinais do torneio. O quarteto será completado pelo Real Madrid, que perdeu do Manchester por 4 a 3, na Inglaterra, mas segue firme rumo ao 10º título continental, porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 em casa. A estrela do dia foi Ronaldo. O brasileiro marcou os três gols que garantiram a vaga do Real Madrid e deixou o gramado do Estádio de Old Trafford sob aplausos até dos torcedores rivais. Van Nistelrooy, Helguera (contra) e Beckham (2) marcaram na inútil vitória britânica. O Manchester procurou o gol, foi à frente, mas teve de render-se à força do talento do Real logo aos 12 minutos da fase inicial. Na primeira bola que recebeu livre, Ronaldo livrou-se da marcação e chutou forte, sem chance para o francês Barthez. O gol deixou os ingleses atordoados, mas ainda assim aumentaram a pressão, criaram oportunidades para empatar e foram premiados aos 43, com Nilsterooy. A alegria durou pouco, pois aos 5 da etapa final Ronaldo completou lance iniciado por Zidane e Roberto Carlos. Para dar mais emoção, o Manchester empatou aos 7, com o gol contra de Helguera. Mas não houve tempo para nova reação, pois Ronaldo aos 13 marcou o gol mais bonito do dia, em arremate forte, de fora da área. O Real relaxou, ensaiou um "olé" e permitiu a virada, com dois gols de Beckham, que entrou só na metade do segundo tempo porque havia se queixado de febre. O jogo de Milão também foi emocionante. O Milan ficou em vantagem aos 30 minutos do primeiro tempo, com Inzaghi, mas o Ajax empatou aos 18 da fase final com o finlandês Litmanen. Os italianos forçaram o ritmo e saltaram à frente outra vez, com o ucraniano Shevchenko aos 20. Os holandeses não baixaram a guarda e voltaram a deixar tudo igual, aos 34, com gol de Pienaar. O Milan só saiu do sufoco e garantiu a classificação aos 46, com o dinamarquês Tomasson. As semifinais começam dia 6 de maio, com Real Madrid x Juventus. O jogo de volta está marcado para 14, em Turim. Nos dias 7 e 13, Inter e Milan se enfrentam no Giuseppe Meazza, em Milão. A final, em confronto único, será em 28 de maio, no Old Trafford, campo do Manchester.