Ronaldo marca 3 em goleada do Barcelona Ronaldinho Gaúcho voltou em grande estilo ao Barcelona. Depois de ficar uma semana de molho, por conta de estiramento muscular, o brasileiro foi um dos responsáveis pela classificação da equipe para a segunda fase da Copa da Uefa, ao marcar três gols na vitória por 8 a 0 sobre o Puchov, da Eslováquia, nesta quarta-feira, no Camp Nou. Luis Enrique (2), Saviola (2) e Thiago Motta completaram a surra. No jogo de ida, houve empate de 1 a 1. O time espanhol foi um dos grandes do continente que passaram de turno. Mas, para tanto, contou com o talento de Ronaldinho, que abriu o placar aos 6 minutos e aumentou aos 19 do primeiro tempo. Thiago Motta fez o terceiro, aos 40. Ronaldinho voltou a marcar, aos 11 da segunda etapa, quando encerrou a fase "brasileira" de goleadores. Daí para a frente, brilharam o espanhol Luis Enrique e o argentino Saviola. A Espanha garantiu presença também de outros três representantes. O Villarreal foi à Turquia e ganhou do Trabzonspor por 3 a 2, com um gol de Sony Anderson e dois de Jose Mari. O Mallorca fez 4 a 2 no Apoel, do Chipre, com destaque para o camaronês Samuel Eto?o, autor de três gols. O Valencia ganhou do Solna por 1 a 0, da Suécia. A Roma foi à Macedônia para enfrentar o Vardar, empatou por 1 a 1 e consolidou a vantagem enorme (4 a 0) que havia conseguido no duelo de ida, no estádio Olímpico. Os italianos pouparam alguns titulares. O Parma fez bonito, com 3 a 0 no Metalurg, da Ucrânia, e o Perugia derrotou o Dundee, da Escócia, por 1 a 0, depois de ter vencido fora de casa por 2 a 1. Massimo Margiotta confirmou o placar. Já a Udinese recebeu o Salzburgo, da Áustria, perdeu por 2 a 1 e foi desclassificado. No primeiro jogo, havia vencido por 1 a 0 e caiu pelo fato de o adversário ter feito mais gols na condição de visitante. O Liverpool deu um passeio de 3 a 0 no Olimpia, da Eslovênia, e também segue em frente. Assim como o Newcastle, que bateu o NAC Breda, da Holanda, por 1 a 0, se bem que na primeira partida havia vencido por 5 a 0. O Benfica teve mais trabalho para fazer 1 a 0 (gol de Feher) no La Louviere, da Bélgica, e se salvou. Já o Hertha Berlin perdeu do Groclin, da Polônia, por 1 a 0, e ficou fora.