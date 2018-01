Ronaldo marca de novo e Real vence O Real Madrid encerrou com vitória a sua turnê mundial, que passou pelos Estados Unidos, China, Japão e terminou agora na Tailândia. Contra a seleção tailandesa Sub-23, nesta sexta-feira, em Bangcoc, o time espanhol ganhou por 3 a 0, com direito a um gol do brasileiro Ronaldo. Por causa da desgastante excursão, o técnico Vanderlei Luxemburgo poupou vários jogadores no amistoso desta sexta-feira. Mesmo assim, o Real ganhou fácil. O primeiro gol foi do francês Zidane, de pênalti, logo aos 7 minutos. Depois de ter feito dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Jubilo Iwata, do Japão, na quarta-feira, Ronaldo voltou a deixar sua marca. Aos 21 minutos, ele fez 2 a 0 para o Real. E já no segundo tempo, aos 41, o reserva De La Red fechou o placar. Para disputar os 6 amistosos que fez nessa excursão, com 5 vitórias e 1 derrota, o Real Madrid faturou cerca de US$ 25 milhões.