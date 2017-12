Ronaldo marca dois e Inter vence O ?Fenômeno? mostrou que está definitivamente de volta. Nesta quarta-feira, em Milão, Ronaldo marcou dois gols na vitória da Inter sobre o Verona, por 3 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano - adiada do dia 10 de outubro. Com o bom resultado em casa, a equipe do atacante brasileiro assumiu a liderança isolada da competição, com 31 pontos, já que o jogo do Chievo com a Lazio foi adiado por causa da neve. Depois de Vieri ter aberto o placar para a Inter, aos 18 minutos do primeiro tempo, Ronaldo começou a dar seu show. Aos 5 da segunda etapa, ele fez 2 a 0, de cabeça. Aos 10, uma jogada característica sua: ganhou dos defensores na velocidade e chutou cruzado, sem chances para o goleiro, marcando o terceiro gol do time de Milão. Aos 30, após ser substituído por Kallon, o brasileiro foi ovacionado pela torcida, feliz por ter seu ?Fenômeno? de volta. Ronaldo não marcava dois gols numa mesma partida desde o dia 3 de maio de 1999, quando ajudou a Inter a vencer a Roma por 5 a 4. Desde então, o brasileiro vem sofrendo com as contusões no joelho e as demoradas recuperações. Em outros jogos da rodada do Campeonato Italiano, Atalanta 1 x 1 Milan, Bologna 0 x 1 Udinese, Fiorentina 1 x 1 Juventus, Lecce 2 x 3 Perugia, Roma 0 x 0 Brescia, Torino 1 x 0 Parma e Venezia 2 x 3 Piacenza.