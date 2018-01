Ronaldo marca dois e Real Madrid vence Com dois gols de Ronaldo e um de Guti, o Real Madrid bateu o Alaves por 3 a 0, neste domingo, na casa do adversário, e chegou à segunda vitória consecutiva no Campeonato Espanhol. De quebra, o time do aliviado técnico Wanderley Luxemburgo chegou aos nove pontos, que lhe dão a vice-liderança provisória da competição. O Osasuña bateu o Cadiz por 2 a 0 e, como o Real, também somou seu nono ponto. O Malaga goleou o Mallorca por 4 a 1, fora de casa, e foi a sete. Dois jogos fecharão ainda neste domingo a quinta rodada do Espanhol: o Celta, que pode reassumir a liderança, neste momento com o Getafe, recebe o Sevilla, e o Athletic de Bilbao enfrenta o Racing Santander.