Ronaldo marca dois em goleada do Real Com dois gols do brasileiro Ronaldo, o Real Madrid goleou por 5 a 1 o surpreendente Mallorca, que, com a derrota, perdeu a oportunidade de chegar à vice-liderança do Campeonato Espanhol. O Mallorca permanece com 23 pontos e ocupa a 5ª posição na tabela. O Real, com uma partida a menos que os primeiros colocados, foi a 21 e está em 6º. Ronaldo foi o principal destaque da partida, marcando seus dois gols em momentos cruciais: aos 7 minutos, após um belo passe de Raúl, abriu o placar e, aos 2 do segundo tempo, quando o adversário dominava a partida, colocou novamente o Real em vantagem: 2 a 1. À frente no marcador, o time de Madrid passou a dominar o jogo. Aos 17, Raúl fez o terceiro e, três minutos depois, o quarto gol. Guti, já nos acréscimos, fechou o placar. Etoo fez o único gol do Mallorca, aos 17 do primeiro. O Celta de Vigo derrotou o Alavés por 2 a 1, no estádio Balaídos, e passou a ter 24 pontos. O Bétis chegou aos 23 pontos depois de vencer por 4 a 2 o Espanyol, em Barcelona. O Osasuña superou o Atlético de Bilbao, fora de casa, por 3 a 1, e agora ambos estão empatados com 15 pontos. O Real Sociedad, que sábado venceu o Sevilla por 1 a 0, é o líder, com 29.