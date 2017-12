Ronaldo marca dois na estréia no Real Ronaldo precisou jogar apenas um minuto para provar que o Real Madrid fez uma grande negócio ao pagar US$ 45 milhões para tirá-lo da Inter de Milão. Em sua estréia na equipe, o atacante brasileiro começou no banco de reservas o jogo contra o Alavés, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu completamente lotado. Entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo. Aos 19, fez seu primeiro gol. Depois, ele ainda marcou mais um na goleada por 5 a 2. Depois de um conturbada negociação, Ronaldo foi contratado pelo Real no dia 31 de agosto. Desde então, pequenas contusões musculares impediram sua estréia. Mas neste domingo ele finalmente pôde jogar pelo clube de Madri. Também foi a primeira vez que jogou uma partida oficial desde a final da Copa da Coréia/Japão, disputada no dia 31 de julho. Com Ronaldo no banco, o Real fez 2 a 1 no primeiro tempo. O francês Zidane fez um golaço e o português Figo marcou o outro do time de Madri, enquanto que o brasileiro Magno descontou para o Alavés. No começo do segundo tempo, Ronaldo começou o aquecimento na lateral do campo. Enquanto isso, o goleiro Casillas salvou o Real ao defender um pênalti de Iván Alonso. Aos 18 minutos, o técnico Vicente del Bosque decidiu colocar o brasileiro em campo. A torcida aplaudiu de pé quando ele entrou no lugar de Portillo. E não teve nem tempo de parar de comemorar. Aos 19, o artilheiro da Copa recebeu lançamento de Roberto Carlos, matou a bola no peito e chutou para marcar seu gol. Figo marcou mais um para o Real antes do estreante do dia fazer o seu segundo gol na partida. Aos 32 minutos, o brasileiro aproveitou um passe de Solari e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro adversário. O Alavés ainda fez um gol, com Ivan Alonso, mas não estragou a festa de Ronaldo.