Ronaldo marca e coloca Real na liderança O Real Madrid assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 46 pontos, ao vencer o Villarreal por 2 a 1, neste sábado, no estádio Santiago Bernabeu. Solari, aos 15 minutos, abriu o placar para o time da casa. Na segunda etapa, Ronaldo ampliou com um belo chute de fora da área. No final, Ballesteros descontou de cabeça. Neste domingo, o Valencia entra em campo (contra o Osasuna, em casa) disposto a reassumir a liderança isolada - está com 44 pontos. Além disso, procura manter a série de jogos invictos em seu estádio - a última derrota aconteceu na 11ª rodada do campeonato, para o Racing. O técnico do Valencia, Rafa Benitez, também quer provar que a derrota para o Real Madrid (3 a 0), pela Copa do Rei, durante a semana, não abalou a auto-estima do elenco na competição nacional. O principal desfalque da equipe será o meia Baraja, suspenso. O provável substituto será Carlos Marchena. Fabio Aurélio e Fabián Cannobio, contundidos, também estão fora. Fora de casa, o Barcelona tenta amenizar a crise contra o perigoso Sevilla. "Temos que reagir o quanto antes porque entramos na parte decisiva do campeonato", exige o meia Luis Garcia. "Espero que a mudança comece contra o Sevilla." Mas o Barça não terá vida fácil, já que o Sevilla está animado após a goleada sobre o Atlético de Madrid (4 a 0), pela Copa do Rei. Além disso, a linha de ataque formada por Reyes, Dario Silva e o brasileiro Júlio Baptista é uma ameaça para a inconstante defesa catalã, que não terá Puyol, lesionado.