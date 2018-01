Ronaldo marca em jogo-treino da Inter O atacante Ronaldo atuou por 21 minutos no jogo-treino que a Inter de Milão realizou nesta segunda-feira contra a equipe amadora do Bormio. O brasileiro, que se recupera da segunda cirurgia no joelho direito, marcou dois gols na goleada de 17 a 0 que a Inter aplicou no adversário. Em um dos gols, Ronaldo - que está há quase dois anos longe dos gramados - driblou três zagueiros. O técnico da Inter, Héctor Cuper, não queria que o jogador se esforçasse muito. Tanto que no dia anterior, havia pedido que Ronaldo jogasse apenas 5 minutos. Hoje, porém, mudou de idéia e colocou o atacante em campo aos 24 minutos do segundo tempo.