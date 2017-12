Ronaldo marca na despedida de Zamorano Depois de 19 anos como jogador profissional, o chileno Ivan Zamorano encerrou oficialmente sua carreira na noite desta segunda-feira, com uma grande festa em Santiago. No jogo de despedida, realizado no estádio Nacional lotado por 60 mil torcedores, Zamorano reuniu alguns dos principais jogadores do futebol mundial. O atacante Ronaldo - com quem Zamorano jogou na Inter de Milão - foi um dos destaques do jogo e marcou um dos gols da vitória de 5 a 2 da "Seleção do Mundo" contra o time das "Estrelas chilenas". Além de Ronaldo, participaram da festa, os argentinos Javier Zanetti e Santiago Solari, os paraguaios José Luis Chilavert e Carlos Gamarra; os colombianos Iván Córdoba, Carlos Valderrama e Freddy Rincón. Em homenagem a Zamorano, todos eles vestiram uma camisa número 9 e foram dirigidos por Vicente Cantatore. Entre as estrelas chilenas, estavam o goleiro Nelson Tapia e o meio-campo Sierra, além de Marcelo Vega, Navia, Héctor Tapia e Maldonado. Ivan Zamorano vai completar 37 anos no dia 18 de janeiro e encerrou a carreira no Colo Colo. Começou a vitoriosa carreira no Cobresal (1985-88), passando pelo Saint Galien de Suíça (1988-90), Sevilha (1990-92), Real Madrid (1992-96), Inter de Milão (1996-2001) e América do México (2001-02). Zamorano jogou 69 vezes pela seleção chilena e marcou 39 gols.