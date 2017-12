Ronaldo marca na homenagem a Puskas O atacante Ronaldo marcou um dos gols do Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre um combinado húngaro, em Budapeste. A partida foi em homenagem ao ex-jogador Ferenc Puskas, craque da seleção da Hungria na Copa de 54 e um dos maiores atletas da história do Real. Antes do jogo um telão exibia os gols de Puskas, que, por sofrer do Mal de Alzheimer há alguns anos, assistiu à partida em uma clínica hospitalar. Além de Ronaldo, Zidane e Owen marcaram os gols do time madrilenho.