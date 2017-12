Ronaldo marca na vitória da Inter O atacante Ronaldo abriu o caminho da vitória da Inter neste domingo, por 3 a 1, contra o Brescia em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O jogador brasileiro iniciou o jogo formando dupla de ataque com o italiano Christian Vieri, de quem recebeu passe para fazer o primeiro gol da equipe, aos 18 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, Igli Tare empatou para o time da casa, mas na etapa complementar Vieri anotou dois gols, aos 18 e aos 25 minutos. O resultado deixou a Inter na liderança do torneio, com 28 pontos. A última vez que o atacante iniciou uma partida oficial pela Inter de Milão foi em 21 de novembro de 1999, na goleada sobre o Lecce por 6 a 0. Nos demais jogos da rodada, o Chievo derrotou o Lecce por 2 a 1 e segue na vice-liderança, com 26 pontos, ao lado da Roma, que bateu de virada o Parma por 2 a 1. A Lazio venceu a Fiorentina por 3 a 0, o Perugia ganhou do Venezia por 2 a 0, o Torino perdeu em casa para o Atalanta por 2 a 1 e a Udinese passou pelo Verona por 2 a 1. Milan e Juventus fazem o clássico da rodada logo mais à noite.