Ronaldo marca na vitória do Real Ronaldo marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid na Liga dos Campeões e garantiu a vitória do time espanhol sobre o Borussia Dortmund por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, que recebeu 60 mil pessoas. O resultado tirou o Real da lanterna do Grupo C e o colocou na vice-liderança, com 4 pontos, atrás apenas do Milan, que bateu o Lokomotiv, de Moscou, por 1 a 0 e chegou aos 9. A vitória foi fundamental para os espanhóis, que tinham 1 ponto na chave. Se perdessem, ficariam em situação complicada, porque o Borussia, com 3 pontos, alcançaria 6. No início, um susto para os torcedores, que andam desconfiados após alguns tropeços do time, que, no domingo, perdeu do Osasuna. Aos 30 minutos, Koller marcou 1 a 0 para os visitantes. A equipe de Ronaldo dominava a partida, mas falhava nas finalizações. O empate ocorreu pouco antes do intervalo, com Raúl. No início da segunda etapa, brilhou a estrela do atacante brasileiro, que aproveitou cruzamento de Zidane e arrematou para dar a vitória ao Real. No fim, Ronaldo foi substituído por Guti. O Milan, praticamente classificado para as quartas-de-final, não exibiu um futebol brilhante para bater o Lokomotiv. O gol da magra vitória foi marcado pelo dinamarquês Tomasson. Rivaldo teve atuação regular e o goleiro Dida, em excelente fase, foi pouco exigido na partida. Em Manchester, pelo Grupo D, a equipe da casa derrotou a Juventus por 2 a 1 e disparou na liderança da chave, com 9 pontos. A Juve está na segunda posição com 4 e o Basel, da Suíça, que fez 1 a 0 no La Coruña, tem 3. O time espanhol é o lanterna, com 1. O astro do Manchester United David Beckham fez as pazes com seu treinador, Alex Ferguson, após o incidente do fim de semana. ?Quero garantir aos torcedores do Manchester que a harmonia é total?, declarou o meia, antes da partida contra a Juventus. No sábado, após a derrota para o Arsenal, o técnico, irritado, deu um bico numa chuteira e, sem querer, acertou o rosto do jogador, que sofreu um leve corte.