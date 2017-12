Ronaldo marca na volta aos gramados O estádio San Siro lotou para ver a volta de Ronaldo aos campos de futebol, neste domingo, em amistoso contra o Enyimba Aba, campeão da Nigéria, após 16 meses afastado por causa de problemas no joelho. A Internazionale goleou o adversário por 7 a 0, com um gol de Ronaldo, quatro de Vieri, um do também brasileiro Adriano e outro de Ventola. Ronaldo jogou 35 minutos e além do gol, fez também o cruzamento para um dos gols de Vieri. A partida, batizada pelo clube italiano de Ronaldo Day, teve caráter beneficente.