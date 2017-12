Ronaldo na mira do Real, diz jornal Mal tocou na bola em uma partida oficial e o atacante Ronaldo, da Inter, já é alvo de especulações por parte da imprensa européia. A edição do jornal espanhol ?Marca? publica nesta sexta-feira que ?um representante de jogadores? teria oferecido o atleta ao Real Madrid. O diário esportivo sustenta que o time madrileno recebeu um telefonema de um empresário, de nome não revelado, interessado na transferência do astro brasileiro para a Espanha. ?Ronaldo quer sair da Itália e o Internazionale já sabe disso. Seu objetivo é voltar ao futebol espanhol e o preço não seria problema, pois por US$ 27 milhões ele será jogador do Real?, teria dito o agente ao jornal. Afastado há um ano dos campos de futebol por causa de uma grave lesão no joelho, Ronaldo ainda não disputou nenhuma partida oficial pela equipe italiana depois do incidente. Para esta sexta-feira estava previsto uma pequena participação do atacante em um amistoso, na Itália. Ronaldo defendeu o Barcelona nos anos de 1996 e 1997, quando foi eleito pela Fifa o melhor jogador do planeta por duas vezes consecutivas. Façanha só atingida pelo meia francês Zidane, da Juventus, vencedor nos anos de 1999 e 2000. No time catalão, o brasileiro obteve a incrível marca de 47 gols em 49 jogos.