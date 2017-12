Ronaldo: na seleção após 2006 O atacante Ronaldo desmentiu nesta terça-feira, em Split, na Croácia, onde na quarta-feira o Brasil enfrenta a seleção croata em amistoso de preparação para as Eliminatórias da Copa - que tenha a intenção de se aposentar da Seleção após o Mundial de 2006, como chegou a ser noticiado pela imprensa européia. Em entrevista pela manhã no Hotel Park, onde a equipe do Brasil está concentrada, Ronaldo disse que se sentia feliz por estar de volta e garantiu que pretende vestir a camisa do Brasil por muito tempo ainda. ?Nunca pensei em encerrar a carreira na Seleção depois da Copa do Mundo de 2006. O que aconteceu foi um erro de interpretação em uma entrevista que dei. Pelo contrário, vou fazer 29 anos este ano e acho que ainda tenho muito para dar à Seleção?, disse. Ronaldo, no entanto, não quis fixar prazos. ?O que posso garantir é que vou jogar pela Seleção enquanto sentir prazer?, avisou. O artilheiro garante estar bem preparado fisicamente pela boa pré-temporada que fez pelo Real Madrid e acredita estar em condições de realizar uma grande exibição nesta quarta-feira contra a Croácia. ?Estou bem, com muita vontade de voltar a jogar pela Seleção e como sempre vou buscar marcar gols. Sei que o jogo contra a Croácia vai ser difícil, mas tenho consciência também da qualidade da nossa equipe e do que podemos fazer em campo?, disse.