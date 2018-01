Ronaldo não aparece na festa do título Autor de dois gols no jogo decisivo, Ronaldo foi o herói da conquista do título espanhol. Mas ele não apareceu na festa que o Real Madrid fez nesta segunda-feira na cidade. Os jogadores, a comissão técnica e os diretores visitaram a Prefeitura, a sede do Governo da Comunidade Autônoma de Madri e a catedral da Nossa Senhora da Almudena. Além de Ronaldo, o meia inglês McManaman faltou à festa. A ausência deles não foi justificada. ?Ligamos para eles, mas não conseguimos encontrá-los. Não sabemos de nada?, revelou o diretor-geral do Real, Jorge Valdano. A festa desta segunda-feira foi maior na Prefeitura de Madri, onde cerca de mil torcedores foram celebrar com a equipe. Apesar da cerimônia ter sido rápida, não faltou a homenagem ao som de ?We are the champions?.