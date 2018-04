Ronaldo não brilha no jogo nº 500 Ronaldo foi nem sombra do artilheiro fenomenal, no dia em que completou 500 jogos como profissional. O astro do Real Madrid sumiu em campo, nesta quarta-feira, na derrota por 3 a 0 contra o Bayer Leverkusen, assim como o resto da equipe. O artilheiro da seleção teve apenas um bom momento, ao mandar uma bola na trave no primeiro tempo. Bem marcado, sem ritmo, foi substituído por Solari aos 13 minutos da etapa final. Uma jornada para esquecer, mas que não diminui os números expressivos, que começaram em 25 maio de 1993, quando estreou no time principal do Cruzeiro, em partida contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. As arrancadas irrefreáveis, os gols, logo o levaram para a seleção, lhe valeram convocação para o Mundial de 94 e transferência para o PSV Eindhoven. As duas temporadas na Holanda o transformaram em objeto de desejo do Barcelona, onde não passou um ano e de lá levantou vôo para a Inter. Na equipe italiana, foram cinco anos entre glórias e a tristeza por duas sérias contusões no joelho. O resgate veio com o Mundial de 2002 e o Real Madrid. Mas não o desta quarta-feira.