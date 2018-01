Ronaldo não descarta volta à Inter O flerte entre Ronaldo e a Inter de Milão vem se arrastando durante toda a semana e, por coincidência ou não, vai de encontro ao descontentamento do artilheiro em ser freqüentemente substituído pelo técnico Carlos Queiroz. Nesta sexta-feira, o atacante do Real Madrid voltou a afirmar que não descarta a possibilidade de compor o elenco do time italiano. Em entrevista a ?Gazzetta dello Sport?, o jogador brasileiro deu novamente um sinal positivo para o presidente do clube, Massimo Moratti. ?Poderia pensar no meu retorno a Milão?, garantiu. A saída do técnico argentino Héctor Cúper, desafeto do goleador, e as constantes investidas do dirigente italiano dão indícios de que, no futuro, Ronaldo volte ao San Siro. O novo treinador da Inter, Alberto Zaccheroni, também tem a simpatia do artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Quanto ao esquema financeiro para trazer o ?fenônemno? de volta, a Inter se vê tranqüila. Até porque, segundo o diário italiano, o clube só recebeu 12 milhões de euros dos 35 milhões totais da transação que o levou à Espanha.