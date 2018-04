Ronaldo não deve enfrentar Deportivo Ainda com dores na perna direita em razão de uma contratura sofrida na vitória sobre a Roma por 4 a 2, pela Liga dos Campeões, o atacante Ronaldo não deve enfrentar o Deportivo La Coruña, domingo, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro não treinou com o time na Cidade do Futebol de Las Rozas e realizou apenas exames médicos nesta quinta-feira. Logo depois, seguiu para receber o Troféu Comunidade Iberoamericana 2003 das mãos do rei da Espanha Juan Carlos.