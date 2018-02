Ronaldo não deve enfrentar o Rozenborg Ronaldo tem poucas chances de defender o Real Madrid no jogo contra o Rozenborg, quarta-feira, pela terceira rodada da Copa dos Campeões. Na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid ? com dois gols do brasileiro ?, que colocou o time madrileno na liderança do Campeonato Espanhol, o atacante sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e será reavaliado pelos médicos, mas dificilmente será liberado. Quem poderá se aproveitar é o atacante Robinho, que briga por uma vaga entre os titulares. O Fenômeno deverá retornar no clássico contra o Valencia, no fim de semana. Neste domingo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo foi favorecida pela derrota do Getafe para o Bétis, 1 a 0. Agora, divide a liderança com o Osasuna, 15 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (11 a 4). E na próxima rodada, poderá assumir a liderança isolada porque o Osasuna enfrenta o Barcelona, no Camp Nou. De acordo com o departamento médico do clube espanhol, que publicou uma nota no site oficial do Real, a lesão de Ronaldo não parece ser excessivamente grave, mas o local fica muito dolorido porque afeta o nervo. Por essa razão, o seu aproveitamento no jogo pela Copa dos Campeões é pouco provável, Ronaldo é séria dúvida. E o brasileiro, artilheiro do Espanhol com sete gols ao lado de Eto?o, poderá ficar mais uma partida fora do torneio ? não jogou as duas primeiras, contra Lyon e Olympiakos, porque havia sido punido pela expulsão contra a Juventus, na última edição da Copa dos Campeões. A contusão aconteceu em disputa com o colombiano Perea. Vanderlei Luxemburgo terá um desfalque certo: o lateral-direito Michel Salgado, que se machucou também contra o Atlético, já foi vetado pelos médicos. Ele sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, ficará pelo menos uma semana afastado e será substituído pelo uruguaio Diogo.