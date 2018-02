Ronaldo não deve enfrentar Rivaldo Tudo indica que ainda não será nesta quarta-feira o esperado encontro entre Ronaldo e Rivaldo. O Real Madrid receberá o Milan pela Liga dos Campeões, mas o Fenômeno sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda e dificilmente terá condição de entrar em campo. Rivaldo reclama de dores musculares, mas foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e é quase certo que jogará. "Ronaldo é dúvida para a partida de quarta-feira, mas posso dizer que sua chance de jogar é bem pequena", afirmou Alfonso del Corral, médico do Real Madrid. Ronaldo começou a sentir dores na coxa esquerda durante a partida de sábado contra o Racing Santander - o Real venceu por 4 a 1. No intervalo, ele pediu para ser substituído. O clube divulgou que ele estava cansado e queria se preservar para o jogo da Liga dos Campeões. O atacante brasileiro passou a manhã de domingo jogando golfe em Salamanca e nesta segunda-feira, ao se reapresentar no clube, foi direto para o departamento médico. À tarde, foi submetido a uma ressonância magnética. Os repórteres que cobrem o Real Madrid acreditam que o técnico Vicente del Bosque não correrá o risco nem de convocar Ronaldo para a partida. Os dois jogadores que mais brilharam na conquista do pentacampeonato mundial não se enfrentam desde o dia 24 de maio de 1997. Naquele dia, Ronaldo vestiu a camisa do Barcelona e Rivaldo a do La Coruña. O jogo, válido pelo segundo turno do Campeonato Espanhol, terminou com a vitória do Barça por 1 a 0, gol do Fenômeno. Antes disso, eles só haviam se enfrentado uma vez. Foi no dia 4 de janeiro daquele ano, na partida do primeiro turno, que também foi vencida pelo time catalão por 1 a 0 - o gol foi do atacante argentino Pizzi. Na temporada seguinte começou o desencontro entre as duas estrelas. Ronaldo brigou com o presidente Josep Luis Nuñez e trocou o Barcelona pela Inter de Milão. Para substituí-lo, o clube pagou US$ 27 milhões para tirar Rivaldo do La Coruña. Como Barça e Inter não se encontraram nas competições européias nos cinco anos seguintes, Rivaldo e Ronaldo não tiveram chance de se encontrar. A perspectiva do reencontro surgiu no final de julho do ano passado, quando o Milan contratou Rivaldo. Os jornais esportivos italianos começaram imediatamente a promover o dérbi entre Inter e Milan, que estava marcado para o dia 23 de novembro. Seria o duelo entre o Fenômeno e o ET, como Rivaldo foi batizado pela imprensa do país. Mas um mês depois a Inter vendeu Ronaldo para o Real Madrid. O sorteio dos grupos da segunda fase da Liga dos Campeões colocou Milan e Real Madrid juntos. A partida pelo primeiro turno foi marcada para 26 de novembro, mas uma forte gripe impediu o retorno do Fenômeno ao estádio San Siro. Com Rivaldo em campo, o time italiano ganhou por 1 a 0, gol do ucraniano Shevchenko. Caso se confirme mesmo a ausência de Ronaldo no jogo de quarta-feira, os dois craques brasileiros só poderão se encontrar nesta temporada se suas equipes se enfrentarem na semifinal ou na final da Liga dos Campeões. Como estão na mesma chave nesta fase, não poderão ser adversários nas quartas-de-final - o Milan já garantiu o primeiro lugar e o Real disputa a segunda vaga com o Borussia Dortmund. Desde que estreou - dia 6 de outubro, quando fez dois gols contra o Alavés -, Ronaldo ficou fora de oito partidas. Vicente del Bosque não o relacionou para quatro jogos da Copa do Rei porque preferiu colocar um time misto em campo. Ele também não enfrentou Barcelona e Milan por estar gripado e ficou fora dos jogos contra o Genk (Liga dos Campeões) e Recreativo (Campeonato Espanhol) por sentir dores musculares.