Ronaldo não deve estrear em Roma A volta de Ronaldo à Itália ainda é incerta. O Real Madrid embarca neste domingo para enfrentar a Roma na terça-feira, pela Copa dos Campeões, mas não confirmou se seu mais recente reforço fará parte da delegação. A decisão deve ser tomada em cima da hora, logo após o treino dominical. O clube espanhol alega que Ronaldo pode ficar em Madri para não interromper o processo de recuperação. Esta versão oficial, no entanto, serviria para justificar eventual ausência e afastar comentários de que o craque evitaria reencontrar-se com torcedores italianos. Afinal, sua imagem ficou arranhada entre os tifosi, pela forma como forçou a saída da Inter. O repouso serviria também para preservar Ronaldo, desgastado com a imprensa da Itália, que não lhe poupa críticas. ?Quero que as coisas sejam feitas com calma, sem queimar etapas?, avisou o técnico Vicente Del Bosque, dando uma pista a respeito de qual pode ser a escolha do Real Madrid. ?Compramos o passe de Ronaldo não para tê-lo em uma estréia, mas para nos servir por muitos anos.? O artilheiro do Mundial tem treinado normalmente e já não se queixa de dores na coxa esquerda que o tiraram de atividade por alguns dias. O mais provável é que jogue só no dia 25, na segunda rodada do torneio europeu de clubes. O Real Madrid volta a campo neste sábado, para enfrentar o Bétis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. A rodada terá ainda Athletic Bilbao x Barcelona, Osasuna x La Coruña, Valencia x Huelva e Málaga x Rayo Vallecano.