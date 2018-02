Ronaldo não deverá passar por cirurgia O atacante Ronaldo, do Real Madrid, não deverá passar por uma cirurgia por causa de sua lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no clássico contra o Atlético de Madrid no último sábado. Logo após a chegada do jogador ao Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, o assessor de imprensa Paulo Julio Clement divulgou que o tratamento será normal, a base de gelo e descanso. ?Não há a mínima chance de cirurgia. Você pode imaginar o Real Madrid, com toda sua infra-estrutura médica, deixar o Ronaldo vir ao Brasil para ser operado??, disse o assessor. Paulo Clement falou pelo atacante, que preferiu não dar entrevistas. Ronaldo saiu direto do avião para um helicóptero, que o levou para sua casa, na Barra da Tijuca. A diretoria do Real Madrid espera que o brasileiro volte aos campos no clássico contra o Barcelona, no dia 20 de novembro, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri. ?Ele (Ronaldo) veio ao Brasil para fazer o tratamento estipulado pelo Real Madrid. Tudo o que tem que fazer é gelo e descanso. Então, não importa onde pode fazer esse tratamento?, completou o assessor de imprensa.